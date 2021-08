Sensi: “Devo dare continuità. Dzeko un campione, ci darà una grossa mano”

Al termine della partita vinta dall'Inter uno dei protagonisti ha parlato a Inter Tv della sfida di oggi

Finisce 3-0 per l'Inter contro la Dinamo Kiev . A decidere l'amichevole in favore dei nerazzurri sono le reti di Barella, Dzeko e Sensi. Al termine della partita uno dei protagonisti ha parlato a Inter Tv della sfida di oggi, Stefano Sensi:

"Sono molto contento per il gol del 3-0 e per l'assist in occasione della rete che ha sbloccato la partita ma quello che conta è la prova della squadra, come abbiamo giocato e i minuti che abbiamo messo nelle gambe. Manca poco all'inzio del campionato e ci voleva una prestazione così per prepararci nel migliore dei modi".