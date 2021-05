Inter, su Twitch la prima diretta per la vittoria dello scudetto. Il prossimo evento…

La società nerazzurra è sbarcata anche sulla piattaforma di dirette nel giorno dei festeggiamenti per il titolo

La vittoria dello scudetto è stata raccontata live su Twitch sul canale dell'Inter. E la società nerazzurra in una nota scrive: "Un nuovo importante passo nel percorso di innovazione dell’Inter in concomitanza con la vittoria del 19esimo scudetto: ieri sera, dopo la vittoria matematica della Serie A 2020-21, è andata infatti in scena la prima live su Twitch, che ha inaugurato il canale ufficiale del Club nerazzurro".