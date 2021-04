Condò: “Inter, gran merito di Conte e dirigenti. Colpisce il disagio di Marotta”

Paolo Condò rende merito a Conte e dirigenza: "Si sono trovati a gestire una situazione potenzialmente esplosiva"

Paolo Condò, nel suo editoriale per Repubblica, analizza il passo forse decisivo dell'Inter verso lo scudetto e rende merito ai grandi artefici della stagione nerazzurra: "Anche se la partecipazione di Antonio Conte alle feste in campo dei suoi giocatori è diventata abituale, quella di ieri, dopo la nuova rete decisiva di Matteo Darmian, aveva qualcosa di definitivo. Sul fatto che l'Inter vincerà lo scudetto non è lecito dubitare da inizio aprile; ora non è nemmeno più questione di scaramanzia e di gufi, l'eterno corollario di un mondo che studia (male) complesse architetture finanziarie e organizzative ma al dunque recupera, e con gioia, gli aspetti più tribali della sua ragione d'essere. L'Inter ha ormai chiuso la serie di scudetti più lunga della storia italiana, i nove della Juventus, e basterebbe l'enormità della rivale spodestata per dare la corretta dimensione dell'impresa.