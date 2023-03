Gds – Inter, ecco il tuo più grande difetto. Dopo la drastica cura di Conte…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Masala analizza la stagione di Inter e Milan impegnate in campionato nella corsa Champions. "Sul podio, ma c’è poco da festeggiare. L’Inter è seconda a 50 punti, il Milan può agganciarla se oggi batte la Salernitana. Tutti in alta quota, però l’aria non è il massimo. C’è piazzamento e piazzamento, soprattutto se il primo ha 18 punti in più. In Serie A il Napoli ormai fa corsa a sé: per le milanesi non è il caso di stappare bollicine. Per ora Inter e Milan si accontentano di una presenza ancillare, sarebbero le damigelle d’onore. Ma quale onore, in fondo? Parliamo dei club che hanno conquistato gli ultimi due scudetti, ripartiti ad agosto con il dichiarato intento di aggiudicarsi la seconda stella, dopo avere interrotto la tirannia della Juventus dei nove titoli di fila".