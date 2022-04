Inter, il discorso di ieri di Inzaghi alla squadra: “Non è accettabile che…”

Visto che, comunque, tanto di buono è stato fatto in questa stagione, non è il caso di sprecarlo, ma di sfruttarlo

L'Inter non può più sbagliare: domani sera contro la Juventus la squadra di Simone Inzaghi si gioca tutto e saranno necessari i tre punti per continuare a sognare la seconda stella. Il tecnico, come scrive il Corriere dello Sport, ieri ha voluto toccare con la squadra un tasto importante, già toccato al termine della gara contro la Fiorentina: "Al termine della gara, davanti a telecamere e taccuini, aveva censurato l’approccio della sua squadra. Ieri non ci sono stati discorsi sul campo, ma tutto è rimasto all’interno della riunione tecnica.

In cui, evidentemente, il focus è stato fondamentalmente sul match di domani con la Juventus. Inzaghi, però, ha colto l’occasione per ribadire che un avvio di gara come quello con i toscani non è accettabile e che, soprattutto, rischierebbe di compromettere una partita in cui l’Inter si gioca parecchio, se non tutto. E allora visto che, comunque, tanto di buono è stato fatto in questa stagione, non è il caso di sprecarlo, ma di sfruttarlo per un grande finale di stagione".