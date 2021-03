GdS – L’Inter vince sul divano: Juve, ora i 10 punti di distanza sono reali

L'Inter può sorridere dopo lo stop della Juventus in casa contro il Benevento: i nerazzurri di Conte hanno 10 punti di vantaggio

"L'Inter vince sul divano". La Gazzetta dello Sport commenta così la sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento dopo il rinvio della gara tra i nerazzurri di Conte e il Sassuolo per la decisione dell'Ats di Milano. Ora i bianconeri non ha più una partita in meno e restano a 10 punti dalla Beneamata.