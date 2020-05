Sky – Mertens, Inter aspettava un suo cenno. Marotta ed Ausilio ad Appiano: sul tavolo…

Quella su Mertens era una candidatura importante. L’Inter aspettava un cenno dal belga per partire con l’assalto vero e proprio: i nerazzurri avrebbero informato a quel punto il Napoli sul loro interesse per il calciatore. Ma quel cenno non è mai arrivato e sta arrivando ora l’accordo per il prolungamento del contratto con il club di De Laurentiis. Il club interista aveva pensato al giocatore non solo per le sue caratteristiche tecniche ma anche per la sua esperienza. Un’esperienza necessaria per una società che vuole competere su alti livelli.

A Skysport viene sottolineato che i dirigenti nerazzurri sono attenti a diverse operazioni. C’è quella che riguarda la possibile cessione di Lautaro Martinez, c’è sempre la volontà di arrivare a Tonali.

C’è curiosità anche per il possibile sostituto dell’attaccante argentino: si parla di Werner, da non dimenticare anche la pista Cavani interessante dal punto di vista economico. Tutte cose sul tavolo dei dirigenti che oggi sono stati alla Pinetina e hanno assistito alle sedute individuali dei calciatori interisti: Marotta ed Ausilio sono ancora ad Appiano Gentile.

(Fonte: SS24)