Dopo il match contro la Juventus, oggi la squadra è tornata sui campi del Centro Sportivo Suning. Nell’allenamento pomeridiano i nerazzurri hanno svolto una seduta divisa in gruppi: lavoro aerobico in campo per i giocatori impegnati all’Allianz Stadium e una serie di partitelle a campo ridotto ad alta intensità per tutti gli altri.

(Fonte: Inter.it)