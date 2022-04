Inter favorita guardando l’andata. CdS: “C’è una domanda epocale sui nerazzurri”

Nel girone d'andata l'Inter con queste squadre mancanti aveva praticamente fatto bottino pieno, ma quale squadra sarà?

Dopo la vittoria sulla Juve, l'Inter spera di essersi ritrovata. La squadra di Inzaghi non veniva da un grande momento, ma ha saputo vincere di forza sul campo dei bianconeri. Ora arriva un ciclo di partite che all'andata aveva fatto balzare i nerazzurri in testa.

"Osservando gli exit poll sul girone d’andata, il paradosso è che ad essere favorita sarebbe l’Inter. Contro le otto squadre che deve affrontare da qui al traguardo, un girone fa ha ottenuto 22 punti su 24, vincendo con tutte le avversarie, a cominciare dal Verona con cui apre questo weekend delle tre duellanti, fino al Bologna (il recupero). I due punti mancanti all’en plein li ha lasciati al Ferraris con la Sampdoria. A questo punto la domanda epocale è: l’Inter è quella che ha perso con il Sassuolo e pareggiato con Genoa, Torino e Fiorentina o sarà quella, almeno a livello di risultato, che ha escluso il ritorno della Juventus? La partita fondamentale è quella di oggi, per vedere l’effetto che hanno fatto baci, abbracci e fiducia dell’Allianz. A l secondo posto, con 15 punti ottenuti con le prossime nemiche all’andata, c’è il Milan che aveva, in apparenza, un turno favorevole nell’ultimo weekend ma non l’ha sfruttato. I punti mancanti per arrivare a 21 furono dovuti alle sconfitte con Sassuolo e Fiorentina. Infine il Napoli, che di punti ne ha persi dieci. Solo 11 sono quelli conquistati con le squadre che lo aspettano da qui alla fine del campionato. Se il pareggio con il Sassuolo (che ha fatto anche più male a Milan e Inter) ci può stare, i punti da recuperare sono quelli con Empoli e Spezia che furono corsare al San Paolo, spezzando il ritmo spallettiano", spiega il Corriere dello Sport.