Inter, domani Dzeko al posto di Correa: “Dimarco per Bastoni? Solo se…”

La sensazione è che il tecnico contro lo Shakthar confermerà dieci-undicesimi della formazione che ha sconfitto il Napoli

L'allenamento di oggi in casa Inter sarà fondamentale per Simone Inzaghi per decidere chi dovrà scendere in campo dall'inizio contro lo Shakhtar Donetsk domani sera. Queste le ultime di formazione secondo Tuttosport: "La sensazione è che il tecnico contro lo Shakthar confermerà dieci-undicesimi della formazione che ha sconfitto il Napoli, con il solo Dzeko al rientro dal primo minuto al posto di Correa. Potrebbe avere una chance Dimarco, qualora Bastoni - che aveva saltato gli impegni in nazionale per un problema agli adduttori -, non desse piene garanzie".