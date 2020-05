CdS – Inter, da domani si torna ad Appiano Gentile: ecco come avverrà la ripresa

Si avvicina il giorno del ritorno ad Appiano Gentile dell’Inter: i nerazzurri da domani potranno allenarsi singolarmente – e con le dovute precauzioni – sui campi della Pinetina, in attesa di poter tornare a lavorare in gruppo. Il Corriere dello Sport spiega come avverrà la ripresa degli allenamenti.

“Lo slittamento di un giorno non cambia nulla nel piano organizzativo già studiato. Significa che domani il primo gruppo scenderà in campo attorno alle 10. In tutto saranno 3 o 4 scaglioni, quindi composti da non più di 7-8 elementi. Tenuto conto che il centro sportivo ha 4 terreni regolamentari, ogni atleta occuperà una metà campo: il distanziamento non sarà un problema. Per qualsiasi necessità ci saranno un medico e un fisioterapista, mentre è probabile che siano 2 o 3 i componenti dello staff tecnico presenti, dovendo seguire gruppi abbastanza nutriti“.

“Da domani, dunque, Handanovic e soci si presenteranno alla Pinetina (sconsigliato arrivare insieme su una medesima vettura) indossando la mascherina e potranno accedere soltanto alle proprie stanze nella foresteria. In questa fase, le camere diventeranno spogliatoi: lì i giocatori si cambieranno e, una volta concluso il lavoro sul campo, si faranno la doccia. Anche in quei momenti resteranno isolati, senza contatti con altre persone o compagni. Al di là dell’allenamento, la permanenza all’interno della struttura per gli atleti, sarà ridotta al minimo indispensabile“.