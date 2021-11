Inter, domani tocca a Ranocchia. Osimhen? L’inter fase difensiva dovrà…

Ranocchia è il grande favorito per sostituire domani De Vrij, essendo l’unica vera alternativa come centrale della linea a 3

Domani tocca ad Andrea Ranocchia. Il centrale dell'Inter prenderà infatti il posto di Stefan De Vrij nella gara col Napoli e avrà l'arduo compito di marcare Victor Osimhen, uno dei centravanti più in forma del campionato. Scrive il Corriere dello Sport: "Era e continua a essere il vice-De Vrij, titolare indiscusso, che ogni tanto (tutt'altro che spesso) ha bisogno di rifiatare. In questo campionato gli è già capitato per metà ripresa con il Bologna, per una manciata di minuti in casa dello Sheriff e, da titolare, con l’Udinese, match nel quale Ranocchia è stato impeccabile. Evidentemente, non era previsto che accadesse anche con il Napoli. Ranocchia, quindi, è il grande favorito per sostituire De Vrij, essendo l’unica vera alternativa come centrale della linea a 3. In alternativa, potrebbero essere spostati in mezzo Bastoni o Skriniar, ma si tratterebbe in entrambi i casi di un adattamento, senza solide garanzie.