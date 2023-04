Inter, Gonçalo Ramos da domare: ma in Europa la difesa è un muro. 5 clean sheet per Onana

L'attaccante del Benfica è uno dei grandi pericoli della formazione di Schmidt, ma in Champions l'Inter sa come difendersi

Sarà una partita difficile per l'Inter, il Benfica negli ottavi ha travolto il Bruges. Ma la squadra di Inzaghi in Europa ha saputo blindare la porta e subire poche reti. L'atteggiamento della formazione nerazzurra sarà simile a quello visto contro il Porto negli ottavi.

"Ventitré gol in otto gare sono abbastanza per spaventare. Ma anche il motivo in più per prendere contromisure. Rafa Silva è il calciatore “tutto” del Benfica, l’uomo che svaria su tutto il fronte offensivo e che diventa difficile da andare a prendere: dovranno essere bravi i centrocampisti, a turno, a raddoppiare su di lui e a schermarlo. E poi Gonçalo Ramos, certo, però più leggibile del compagno. Ma l’Inter ha già saputo tenere botta bene ad alti livelli", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Dopo il Bayern, in questa Champions quella di Inzaghi è la squadra con più clean sheet: per cinque volte Onana ha mantenuto la porta inviolata. E ci è riuscito in casa con il Barcellona e per due volte negli ottavi contro il Porto. È qui che i nerazzurri hanno saputo fare la differenza, è grazie alla fase difensiva che sono arrivati a giocarsi questi quarti di finale. Non sarà un’Inter molto diversa tatticamente e filosoficamente da quella vista contro la formazione di Conceiçao. E gli uomini di Simone sono gli stessi di quella sera: Darmian, Acerbi e Bastoni, sperando che Dumfries legga bene gli inserimenti sugli esterni del Benfica", aggiunge Gazzetta.