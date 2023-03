Inter, ieri confronto ad Appiano: la richiesta della dirigenza. A Inzaghi è stato ribadito…

Ieri alla Pinetina è andato in scena un doppio confronto dopo la sconfitta di Bologna. Ad Appiano Gentile prima la dirigenza al completo ha incontrato Inzaghi, poi è stato lo stesso tecnico a parlare alla squadra. "Il primo confronto, quello guidato dai dirigenti, è stato costruttivo ed è ripartito proprio dal passo falso di Bologna. I vertici hanno chiesto cattiveria e concentrazione al massimo in una fase in cui la stagione sta per entrare nel vivo con il rush finale. Ad Inzaghi è stato ribadito che bisogna puntare tutto sull’ingresso tra le prime quattro in campionato, ancor prima di pensare alle sorti in Coppa Italia e alla possibilità di fare ancora strada in Champions perché tutto passa dalla qualificazione all’edizione dell’anno prossimo", si legge sul Corriere dello Sport.