Inter, ds Empoli: “Asllani ha le palle e un grande carattere. Impatto faticoso ma…”

Le parole di Pietro Accardi su Asllani: "E' stato portato in una realtà completamente diversa dalla sua"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato così di Kristjan Asllani e del suo impatto all'Inter dal suo arrivo in estate: «Se me l'aspettavo? Più o meno sì: è un ragazzino, poi è stato portato in una realtà completamente diversa dalla sua. Ha le palle però, se mi consentite il termine, e un grande carattere. Impatto faticoso, ma è bravo».