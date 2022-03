Sky – Inter, da valutare l’impiego di Brozovic. Dubbio in difesa, può riposare un esterno

Dubbi e scelte di formazione di casa Inter per la sfida di domani contro il Torino: ecco le prove di Inzaghi

A breve l’Inter scenderà in campo per l’allenamento odierno in vista della sfida col Torino di domani. Non ci sarà Stefan de Vrij, mentre c’è sempre fiducia per Marcelo Brozovic. Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore si capirà se potrà giocare dal 1’ o no, ma averlo a disposizione è già una buona notizia per Simone Inzaghi.