TS – Inter, dubbio Calhanoglu e Brozovic verso la Supercoppa: il punto dall’infermeria

Simone Inzaghi spera di ricevere notizie positive nei prossimi giorni sugli infortunati di casa nerazzurra

Daniele Vitiello

All'indomani di Monza-Inter, Simone Inzaghi è preoccupato non soltanto per il risultato dell'U-Power Stadium. Il tecnico nerazzurro spera in buone notizie dall'infermeria dopo il forfait anche di Calhanoglu e Barella a metà ripresa.

Si legge su TuttoSport di oggi: A undici giorni dalla Supercoppa italiana di Riad, non una bella notizia per Simone Inzaghi che da lunedì scorso ha perso nuovamente Marcelo Brozovic per un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Il regista croato, che per uno stiramento al flessore sinistro aveva già perso il mese di ottobre, è in forte dubbio per il derby col Milan che varrà il primo trofeo della stagione. Inzaghi spera di recuperarlo per sabato 14 per Inter-Verona, alfine di capire le sue condizioni a 4 giorni dalla Supercoppa.

Per Calhanoglu, che ha sostituito Brozovic nel ruolo con grande efficacia, saranno determinanti le prossime ore e gli esami a cui potrebbe sottoporsi. Sarà fondamentale capire se il turco si è fermato in tempo. Ieri sera è uscito anticipatamente anche Barella (18' della ripresa) a causa però di una botta che non dovrebbe avere ripercussioni. L’azzurro potrebbe comunque non essere rischiato martedì, quando l’Inter ospiterà a San Siro il Parma negli ottavi di Coppa Italia. A centrocampo spazio per Gagliardini e Asllani".