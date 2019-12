Bucchioni: “Kulusevski in qualche modo finirà all’Inter. Ieri è venuto un dubbio a Marotta…”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dell’Inter: “Ieri Marotta ha cercato di chiudere per Kulusewski, ma l’incontro con l’Atalanta non ha dato certezze. Percassi è pronto a cedere il giovane centrocampista anche subito, ma vuole 40 milioni. Accontentare il Parma con altri giocatori non sarebbe un problema, come per la storia del fustino, molli uno e prendi due o tre…Il problema è che l’Inter vuole spendere meno (30-35) e ieri ha cercato di strappare una semplice opzione per giugno. Tipo, stringiamoci la mano ora, affare fatto, ma definiamo le cifre a fine stagione. L’Atalanta non ci sta, ovvio. Ma la discussione non è chiusa e considerati i buoni rapporti fra Zhang e Percassi, per gennaio o per giugno la sensazione forte è che Kulusevski in qualche modo finirà all’Inter. Marotta sta sempre lavorando su un attaccante, ma visto che Conte vuole giocatori pronti, che conoscano il nostro campionato, è venuto il dubbio se per fare il vice-Lukaku non sarebbe meglio Petagna rispetto al francese Giroud. Petagna, fra l’altro, parlando del suo possibile addio alla Spal, s’è lasciato scappare un sibillino “andrei anche a fare la panchina”. In attesa, va benissimo Alonso che il campionato italiano conosce, mentre per Vidal sembra superata la burrasca con il Barca. Resta in Spagna? Probabile”.