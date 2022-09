Sky – Inter, dubbio in porta col Bayern Monaco: prima o poi tocca a Onana

Dubbio in porta in casa Inter verso l’esordio in Champions League di domani contro il Bayern Monaco: lo svela Sky Sport

Dubbio in porta in casa Inter verso l’esordio in Champions League di domani contro il Bayern Monaco. Non è scontata la presenza di capitan Samir Handanovic dal 1’ secondo Sky Sport. Prima o poi avrà una chance dall’inizio André Onana, da capire se sarà domani a San Siro o in un’altra occasione. Ma l’ex Ajax scalpita e ora il dubbio è reale ad Appiano Gentile, dove Inzaghi è chiamato a decidere.