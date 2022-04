Inter, rientra de Vrij col Verona: Inzaghi ha due dubbi di formazione da sciogliere

Dubbi e scelte di formazione di casa Inter per la sfida contro il Verona in programma per la prossima giornata di Serie A

Dubbi e scelte di formazione di casa Inter per la sfida contro il Verona in programma per la prossima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha tutti a disposizione eccezion fatta per lo squalificato Lautaro Martinez e restano due ballottaggi da sciogliere secondo Tuttosport.

“Simone Inzaghi, fatta eccezione per Lautaro squalificato, avrà a disposizione la squadra al completo. Marcelo Brozovic ha avuto modo di tornare pienamente in funzione e anche Stefan de Vrij è rientrato in gruppo - motivo per il quale sabato contro il Verona proprio l’olandese dovrebbe ritornare dal 1’ al centro del reparto difensivo. Per il resto Simone Inzaghi, pur avendo un’ampia scelta per quel che riguarda i nomi da schierare, ha pochi dubbi su quali siano i giocatori da mettere. Sono solo due i ballottaggi in essere a questo punto della settimana: sulla sinistra Gosens potrebbe contendere una maglia dal 1’ a Perisic, apparso un po’ più affaticato del solito nelle ultime uscite. Dopodiché l’altro dubbio di formazione riguarda la spalla da affiancare al sempreverde Dzeko: Correa e Sanchez sono in lizza per sostituire Lautaro e per entrambi sarà un’occasione per cercare di rimpinguare il bottino dei gol”, si legge.