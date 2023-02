Inter, poca personalità e gestione sbagliata di Inzaghi: “Due interrogativi pesanti su tutti”

"Il problema è ancora più accentuato in trasferta dove emergono evidenti lacune di personalità, con approcci sbagliati agli incontri, errori tecnici banali e sostituzioni che lasciano perplessi. Al Dall'Ara c'è stato un po' tutto questo e dopo il novantesimo le facce di Marotta e Ausilio erano eloquenti. Perché togliere Lukaku a metà ripresa, per giunta sullo 0-0, e inserire Dzeko senza avere poi altre opzioni offensive in panchina? Perché non provare l'assalto con il 3-4-1-2 e il tridente pesante? Interrogativi che dopo una sconfitta così pesano ancora di più".