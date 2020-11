Corsera: “L’Inter ha due maschere: una scurissima e orribile, l’altra feroce e vincente”

Inter vincente ma non convincente. La rimonta col Torino di ieri ha infatti messo alla luce ancora tanti limiti di una squadra che deve migliorare in moltissimi aspetti. Lo spiega anche il Corriere della Sera nell’analisi della gara: “I segni vanno interpretati, i segnali invece bisogna imparare a leggerli. L’Inter ha due maschere, una scurissima e orribile, l’altra feroce e vincente. Il successo contro il Torino è una discesa all’inferno e ritorno.

Il rianimatore che riporta in vita i nerazzurri è il solito Lukaku, altra doppietta, e stavolta a finire ribaltatati sono i granata, meravigliosi per un’ora e poi di colpo crollati. La vittoria è il miglior approccio alla sfida decisiva in Champions con il Real Madrid, premia la reazione, è l’esaltazione della caparbietà, della voglia di non arrendersi. Non cancella però i limiti di una formazione che non è ancora riuscita ad appuntarsi sul petto i galloni da grande squadra.