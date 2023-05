TS – Inter 2, a Napoli allenamento verso il City. “Stavolta turnover non ha pagato ma…”

"Stavolta il turnover non ha pagato. Ma, più delle scelte di Simone Inzaghi , determinante, nella dodicesima sconfitta in Serie A dell’Inter, è stata la sciagurata espulsione di Roberto Gagliardini per doppia ammonizione nel primo tempo, dopo che Marinelli (commettendo peraltro un grave errore) l’aveva già graziato per un fallaccio su Kvaratskhelia". Apre così l'articolo di Tuttosport sull'analisi del match perso dall'Inter contro il Napoli. Il focus è puntato su Gagliardini, protagonista in negativo con un rosso al 41' che ha condizionato la partita dei nerazzurri.

"Leggerezza imperdonabile che ha costretto l’Inter a un secondo tempo giocato sotto l’assedio del Napoli in perenne “power play”. Vedendo il bicchiere mezzo pieno, è stato un buon allenamento in ottica Istanbul: in tal senso si è ben capito quale sarà la tattica nerazzurra per disinnescare il palleggio del City, ovvero serrare le linee e ripartire a tutta. E ieri, se Di Lorenzo non avesse pescato il sette dopo il pari di Lukaku, probabilmente “l’Inter Due” sarebbe riuscita a portare a casa un punticino", commenta Tuttosport che sottolinea come la sconfitta numero 12 in campionato sia quella che ha minori ripercussioni sull'umore del gruppo. Ora, però, focus sulla finale di Coppa Italia di mercoledì e poi ci sarà tempo di pensare all'Atalanta, sfida fondamentale per blindare il posto Champions.