Inter, priorità a sinistra. Due i nomi in estate: profili di alto livello per Inzaghi

Il tecnico dell'Inter chiede rinforzi per la fascia sinistra, il primo obiettivo per la prossima stagione è Kostic

La priorità per il mercato dell'Inter è un esterno per la fascia sinistra che possa far rifiatare Perisic. Per gennaio i nomi sono quelli di Digne e Kurzawa, mentre per l'estate si punta a un altro obiettivo.

"Il club pensa anche a lungo termine, visto che con Perisic sembra molto difficile trovare un’intesa per il rinnovo. Kostic resta il nome forte, il giocatore su cui investire per il futuro. L’esterno dell’Eintracht ha tutto: qualità, forza fisica, esperienza internazionale e il dono dell’assist (già 57 in 146 partite con l’Eintracht). Ha il contratto in scadenza nel 2023, condizione rende il suo cartellino più economico in estate. Sullo sfondo resta Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach. Nomi importanti, ma entrambi per giugno", si legge su La Gazzetta dello Sport.