Inter, non solo rosa e bel gioco: “Ci sono altri due punti a favore di Inzaghi”

Secondo il Corriere dello Sport, ci sono due fatti che presto permetteranno all'Inter di avvicinarsi ulteriormente alla vetta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport celebra l'Inter per il suo nuovo modo di giocare e per la profondità dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo il quotidiano, però, ci sono altri due punti che permetterebbero ai nerazzurri di avvicinarsi ulteriormente alla vetta nelle prossime settimane. Eccoli: " Il primo è il calendario in queste ultime 6 giornate del girone d’andata . Il Napoli, che ha appena perso il primo scontro diretto, deve giocare con Lazio, Atalanta e Milan a San Siro, oltre a Sassuolo, Empoli e Spezia.

Il Milan, come visto, aspetta il Napoli, prima gioca con Sassuolo, Genoa, Salernitana e Udinese, poi col Torino; l’Inter ha una sola trasferta insidiosa, all’Olimpico contro la Roma, le altre cinque gare le gioca contro avversarie che vanno da metà classifica in giù, comprese le ultime due, Salernitana e Cagliari.

Ma se il favore del calendario si ferma al girone d’andata, c’è un altro vantaggio significativo per l’Inter, la Coppa d’Africa. Inizia il 9 gennaio e finisce il 6 febbraio, per tutto quel periodo, o anche solo per una parte, il Napoli perderà Osimhen, Anguissa e Koulibaly, il Milan non avrà Kessie, Bennacer e Ballo-Touré, l’Inter invece non ha africani e resterà intatta. Mica poco".