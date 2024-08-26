Dal 19 al 25 settembre al cinema ci sarà "Inter, due stelle sul cuore", il film sullo scudetto della seconda stella

Matteo Pifferi

È stato presentato in anteprima sabato 24 agosto davanti al pubblico di San Siro il trailer ufficiale di “INTER. DUE STELLE SUL CUORE”, il film-evento che sarà nelle sale dal 19 al 25 settembre per celebrare il 20° Scudetto del Club nerazzurro attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e i momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la conquista della Seconda Stella.

Inter scudetto
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Da oggi il trailer è visibile al seguente link: TRAILER UFFICIALE “INTER. DUE STELLE SUL CUORE”

Le prevendite sono aperte e l’elenco delle sale che parteciperanno all’evento è disponibile su interduestellesulcuore.it. Inter e Filmmaster insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport. L’appuntamento è dal 19 al 25 settembre nelle sale cinematografiche dove gli spettatori saranno trasportati in un viaggio entusiasmante e sorprendente che li proietterà al centro dell’universo nerazzurro, nei luoghi che hanno plasmato la conquista del tricolore. A guidarli ci saranno tutti i protagonisti della Seconda Stella, con testimonianze e contenuti inediti: da Mister Inzaghi a tutti gli eroi nerazzurri scesi in campo, dal Top Management a Legends e celebrities del mondo della musica e dello spettacolo.

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Il derby che ha sancito il traguardo più atteso aprirà un racconto che si espanderà nei luoghi simbolo dello Scudetto, ripercorsi con accessi esclusivi e contenuti inediti: dagli spalti al campo, dallo spogliatoio al centro sportivo di Appiano Gentile e all’Inter HQ per poi esplodere in tutte le strade di Milano invase durante le celebrazioni dei Campioni d’Italia. Ad arricchire il racconto, ci saranno i protagonisti di quella travolgente vittoria: da mister Simone Inzaghi alla squadra e il Top Management nerazzurro. Accanto a loro tante celebrities del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, tra cui Gabriele Salvatores, Matilde Gioli, Luciano Ligabue, Rose Villain, che riveleranno come hanno vissuto l’incredibile cammino dei nerazzurri e quella giornata straordinaria.

“INTER. DUE STELLE SUL CUORE” è prodotto da Filmmaster, con la collaborazione di Red Joint Film e Inter Media House, diretto da Carlo A. Sigon ed è distribuito al cinema da Nexo Studios con Radio 105 come Radio Partner e con i media partner La Gazzetta dello Sport e Coming Soon.

(inter.it)

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