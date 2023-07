Inter, lunedì attesi i nazionali. Due test poi il Giappone: al rientro in Europa il Salisburgo

"Alla Pinetina, sono ripresi gli allenamenti in vista della nuova stagione. Mkhitaryan, il primo a varcare i cancelli, addirittura alle 8.15, Lautaro, Correa, De Vrij, i nuovi arrivi Bisseck e Di Gennaro, più Onana, come spiegato anche a parte. Il resto della truppa era composto dai vari rientri dai prestiti, come Sensi e Lazaro (preso d’assalto dai tifosi presenti perché scambiato per Thuram), per i quali si cerca una sistemazione, più una decina di ragazzi della Primavera. Non a caso, fino a lunedì prossimo, quando sono attesi i nazionali, a cui sono stati concessi alcuni giorni supplementari di vacanza, chi lo vorrà potrà tornare a casa a dormire", si legge sul Corriere dello Sport.