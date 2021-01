Repubblica – Inter, oggi duello in cui rischi di inciampare. Conte punta su Eriksen

Torna in campo oggi l’Inter di Conte. I nerazzurri affrontano al Meazza il Benevento a cavallo tra due importanti sfide di Coppa Italia. I colleghi di Repubblica fotografano il momento della squadra: “L’Inter tenta il sorpasso in uno quei duelli nei quali talvolta inciampa. Il Benevento è un avversario scivoloso. Conte, squalificato, non ci sarà né oggi né con la Fiorentina («Ho chiesto di non fare ricorso») e sembra puntare su Eriksen: «Il calcio non è il rugby, dove c’è chi entra solo per calciare: noi da lui vogliamo anche altro». Pare più un esame che un’investitura, visto che il mercato è condizionato dalle esigenze finanziarie. L’Inter ha ribadito alla Roma (ieri nello stesso hotel milanese il ds Pinto e Allegri) che lo scambio Sanchez- Dzeko si può fare solo pareggiando la differenza d’ingaggio (il romanista costa 2 milioni in più), i Friedkin l’hanno bloccato anche per le proteste dei tifosi. In casa nerazzurra l’attenzione ai conti è testimoniata dal fresco accordo sugli stipendi: le ultime 2 mensilità arretrate verranno saldate a fine stagione”.