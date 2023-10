Inter, il duello a distanza col Milan passa da Torino. Le quote sul match dell’Olimpico

Una firma ‘epica’ sullo 0-1 della scorsa stagione - Il 3 giugno 2023, all’ultima di campionato, un’Inter già proiettata verso la finale di Champions della settimana successiva si impose di misura a Torino con la rete di Marcelo Brozović, in quella che resta la sua ultima apparizione in Serie A prima del trasferimento in Arabia Saudita. La replica del risultato esatto è data a 7.40 da Betclic.

Zapata trova Lautaro - È uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni e, dopo il recente cambio di casacca, cerca di conquistare l’amore di una nuova piazza. Secondo Betclic, un gol di Duván Zapata contro l’Inter è quotato a 3.30. Sull’altro lato del campo, Lautaro Martínez proverà ancora una volta a trascinare i suoi: la sua firma è indicata a 2.05. In lizza per entrare nel tabellino dei marcatori ci sono anche Marcus Thuram, a 2.40, e Alexis Sánchez, a 3.30. Per il Torino, fari puntati anche su Antonio Sanabria, a 3.50, e sull’ex della gara Yann Karamoh, a 4.80.

