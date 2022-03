Inter, Dumfries post Liverpool: “A testa alta. Ora concentriamoci su domenica”

Non c'è molto tempo per rammaricarsi: la squadra nerazzurra deve trovare la forza necessaria per tenere dritta la barra in campionato

Eva A. Provenzano

Impossibile ribaltare il due a zero dell'andata. Ma l'Inter non ha sfigurato e dopo il gol dello 0-1 di Lautaro arrivato come uno squarcio nella difesa del Liverpool è sembrato per un attimo un lampo di speranza. È finita qualche minuto dopo, quando Sanchez, con un'imprudenza ha lasciato la squadra in dieci e la faccia di Inzaghi sembrava dire tutto. Era già ammonito, stava pensando di sostituirlo, come fa sempre quando c'è qualcuno di ammonito in campo e rischia l'espulsione, il fallo e l'arbitro sono arrivati prima di lui.

Il tecnico nerazzurro ha continuato a dare per tutta la sera istruzioni ai suoi e tra i più attenzionati c'è stato Dumfries. Ha cercato di tenerlo sempre sul pezzo. Alla fine, dopo le due partite giocate contro i Reds, l'amarezza per l'eliminazione era tanto. Ma l'olandese, come i suoi compagni di squadra, sui social, ha mostrato orgoglio. "La CL finisce qua per noi, ma partiamo da Liverpool a testa alta - ha scritto dopo la partita e ha parlato del proseguo della stagione - Ora dobbiamo essere concentrati completamente sulla partita di domenica. Forza Inter". Come l'allenatore nerazzurro ha spiegato a fine serata, sarà necessario recuperare energie fisiche e mentali. E ripartire da una vittoria ad Anfield che ha decretato l'eliminazione della Coppa ma una conquista in uno degli stadi più inespugnabili d'Europa.