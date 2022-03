GdS – Inter, non serpeggia più la nostalgia per Hakimi. E Gosens è l’arma in più

Altra ottima prova di Dumfries che continua il suo percorso di crescita all'Inter, sale la condizione dell'ex esterno dell'Atalanta

"Se nel primo tempo l’Inter era andata a dama con la verticalità, nella ripresa ha “largheggiato”, ha tirato fuori la sua anima di squadra con le ali. Non serpeggia più la nostalgia per Hakimi, perché Dumfries surroga molto bene il marocchino passato al Psg. Sull’affidabilità di Darmian si potrebbe scrivere un trattato e nella notte in cui è venuto meno Perisic per un problema muscolare, Gosens, in campo nella mezz’ora conclusiva, ha cominciato a incidere sul fatturato con il pallone per il 4-0 di Dzeko. Gosens può diventare l’uomo in più, la vitamina necessaria a primavera", riporta La Gazzetta dello Sport.