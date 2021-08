Inter, Dumfries ancora tutto da scoprire: Inzaghi ci sta lavorando. Anche Hakimi…

L'esterno olandese, prelevato dal PSV Eindhoven, ha disputato solamente 6 minuti nelle prime gare di campionato

L'Inter lo aspetta con fiducia: Denzel Dumfries , prelevato in estate dal PSV Eindhoven per sostituire il partente Hakimi, in queste prime due gare di campionato si è seduto in panchina, giocando solamente pochi minuti contro il Genoa. Il futuro della fascia destra, tuttavia, sarà suo, come ribadisce il Corriere dello Sport:

"Lenta carburazione, spiccioli di partita nel debutto e poi una panchina a Verona. Ma Dumfries scalda il motore, eccome: l'Inter più competitiva lo mette al primo posto nelle gerarchie. Un passaggio di consegne deciso e preciso con Hakimi, oltre alla maglia col numero 2 che adesso è indossata dall'esterno olandese. Finora tutto da scoprire, un po' come il suo predecessore in fascia un anno fa impiegava alcune settimane per essere al meglio. Magari servirà del tempo, nel mandare a regime Denzel Dumfries. E la chiamata in nazionale non contribuisce affatto a tenerlo sotto osservazione. Appena due settimane di lavoro sui campi di Appiano Gentile: per il momento siamo ai preamboli del Dumfries interista. Ma Inzaghi ci sta lavorando: sulla corsia destra il tecnico ha già fatto un gran lavoro con Lazzari nella Lazio e ora all'Inter il materiale umano non manca".