Inter, Dumfries titolare questa sera in Olanda-Norvegia

L'esterno dell'Inter giocherà dal 1' nella sfida delle 20.45 valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

Un'altra maglia da titolare per Denzel Dumfries con la sua Olanda. L'esterno destro dell'Inter è stato scelto nell'undici di partenza per la sfida di questa sera contro la Norvegia valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Ecco la formazione ufficiale: Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; Wijnaldum, de Jong, Klaassen; Bergwijn, Depay, Danjuma.