Inter, comincia un altro allenamento verso la finale. Con la squadra i dirigenti

L’Inter ha lasciato l’albergo che la ospita a Dusseldorf per tornare ad allenarsi in vista della finale contro il Siviglia. Tutti, anche i dirigenti, hanno lasciato la struttura per seguire il lavoro di Conte. L’allenatore, insieme a Zanetti, ha cercato di accontentare – per quanto possibile viste le ristrettezze per il Covid19 – i tifosi che hanno atteso a lungo per un autografo e una foto. Tanti bambini ad attendere la squadra che però non può avvicinarsi più di tanto ai sostenitori nerazzurri. Lukaku e Lautaro i più acclamati.

(Fonte: SS24)