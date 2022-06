CdS – Inter, Dybala non esclude Lukaku e viceversa: “Chi serve di più a Inzaghi”

Chi serve di più in casa Inter a Simone Inzaghi tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Ne parla oggi il Corriere dello Sport

Chi serve di più in casa Inter a Simone Inzaghi tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che si sbilancia e fa un nome tra i due: "Hanno caratteristiche troppo diverse, forse è meglio dire opposte, per sostenere che uno escluda l'altro. Da un punto di vista tecnico-tattico Inzaghi ha sicuramente più bisogno di Lukaku, ma l'affare con l'ex numero 9 è assai complicato. E allora cosa succederà? Le mosse saranno decise nel faccia a faccia di domani o martedì con Inzaghi tenendo anche presente che prima di tutto c'è da liberare "spazio salariale" trovando un accordo per l'incentivo all'esodo con Alexis Sanchez. Il cileno però, prima di strappare il contratto che lo lega all'Inter fino al 2023, vuole individuare una squadra che lo soddisfi. Non ha fretta. A differenza di Marotta, Ausilio e Baccin", si legge.