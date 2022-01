Inter-Dybala, si ragiona sui costi: “Sondaggi esplorativi già iniziati”

La dirigenza dell'Inter ragiona sui costi del possibile colpo Paulo Dybala per l'attacco: ecco la situazione

La dirigenza dell'Inter ragiona sui costi del possibile colpo Paulo Dybala per l'attacco. In scadenza di contratto al 30 giugno con la Juve, è tra gli osservati speciali, ma bisogna ragionare attentamente sui costi. Ne parla così Calciomercato.com.

"Qualche chiamata tra i due (Marotta e Dybala, ndr) c’è stata, perché alla base ci sono la stima e il rispetto, e allora perché non provare almeno a capire se c’è la possibilità di andare a dama? I costi dell’operazione sono al limite della sostenibilità per l’Inter e per questo motivo la realizzazione è tutt’altro che semplice, ma nel prossimo giugno i nerazzurri si libereranno di qualche ingaggio pesante e a quel punto chissà… Soprattutto se Dybala dovesse/volesse concedere un piccolo sconto sulle richieste iniziali, considerando comunque che i costi di commissione non sarebbero altissimi.