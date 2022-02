GdS – Inter, Dzeko vs van Dijk: “Edin non è un 9 come gli altri per questi motivi”

Un 9 diverso dagli altri. La Gazzetta verso Inter-Liverpool analizza alcuni possibili aspetti chiave e tra questi c’è sicuramente Edin Dzeko

Un 9 diverso dagli altri. La Gazzetta dello Sport verso Inter-Liverpool analizza alcuni possibili aspetti chiave e tra questi c’è sicuramente Edin Dzeko. Una punta atipica, come spiegato a più riprese da chi lavora quotidianamente col bosniaco e non soltanto. “Edin Dzeko non è un centravanti come gli altri. Sarà pure una vulgata comune, ma è stata confermata sabato sera dalla definizione del vice-Inzaghi, Massimiliano Farris, al Maradona: «Edin è un fantastico regista offensivo», ha ribadito. Come a dire: ok il gol al Napoli che ha dato un punto ai campioni di Italia, ma è tutto il lavoro a corredo ad aver fatto la differenza. E come tale, come regista offensivo, Dzeko si presenterà a San Siro per la notte più complicata dell’anno: sarà come sempre un 10 e non solo un 9. A marcarlo nel cuore dell’area del Liverpool lo aspetta quell’armadio a quattro ante di Virgil van Dijk, uno che ha quasi vinto il Pallone d’oro: sconsigliato girargli intorno e avventurarsi in battaglie corpo a corpo.