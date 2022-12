Inter, Dzeko chiamato ancora a trascinare l’Inter: media di un gol ogni 145′

Toccherà ancora ad Edin Dzeko, chiamato agli straordinari, a guidare l'attacco dell'Inter stasera contro il Betis Siviglia. Il bosniaco vuole infatti dare continuità all'ottima stagione che sta disputando, come scrive il Corriere dello Sport: "In casi del genere, Edin Dzeko non si tira indietro: anche stavolta sarà lui l’uomo-gol chiamato a trascinare l’Inter. Inzaghi affiderà l’attacco - replicando con tutta probabilità la situazione vista contro il Salisburgo con Mkhitaryan a supporto - al bosniaco che nel frattempo può specchiarsi nella propria media-gol migliore ottenuta da sei anni a questa parte.