Inter, Dzeko convocato dalla Bosnia: affronterà Kazakistan e Ucraina

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, è stato convocato dalla Bosnia per le sfide di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022

C'è anche Edin Dzeko nella lista dei convocati del commissario tecnico della Bosnia, Ivaylo Petev, per il doppio impegno di inizio ottobre. L'attaccante dell'Inter affronterà con la sua nazionale Kazakistan e Ucraina nelle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022.