Inter-Dzeko, difficile considerare un prolungamento di contratto. L’impressione è…

Sono tanti i giocatori dell'Inter che si avviano al loro ultimo anno di contratto. Tra loro c'è anche Edin Dzeko con la Gazzetta dello Sport che analizza la situazione dell'attaccante. "È difficile al momento, infine, considerare un prolungamento di contratto per Edin Dzeko. L'ex Roma compirà ben 37 anni a marzo e resta uno dei calciatori con l'ingaggio più pesante di tutta la rosa: allo stato attuale l'impressione è che il bosniaco stia per cominciare la sua ultima stagione in nerazzurro per poi lasciare spazio (fisico e salariale) a nuovi volti".