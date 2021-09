Inter, Dzeko e un fatto lampante: “È impossibile che da qui a fine stagione…”

Il Corriere della Sera oggi si sofferma sul rendimento del centravanti bosniaco in nerazzurro dopo le prime uscite

1 gol e 1 assist in 4 presenze tra Serie A e Champions League. Sono questi i numeri di Edin Dzeko da quando veste la maglia dell'Inter. Non è riuscito a trovare la via del gol contro il Real Madrid, di fronte ha trovato un super Courtois. Sul rendimento del bosniaco torna oggi il Corriere della Sera: "Dzeko non è mai stato un bomber, nelle ultime dieci stagioni ha segnato più di 16 gol in campionato solo una volta: nel 2016-17 arrivò a 29 con la Roma di Spalletti. A 35 anni è impossibile per il bosniaco giocare tutte le partite della stagione, sabato contro il Bologna potrebbe lasciare spazio alla coppia Lautaro-Correa. Inzaghi ci sta pensando, la possibilità è concreta", si legge.