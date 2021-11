Inter, Dzeko preoccupa un po’ di più: “E c’è un fatto che non aiuta per niente”

Dei tre giocatori usciti acciaccati dal derby, quello che preoccupa di più è Edin Dzeko: la risonanza magnetica effettuata ieri in nazionale ha confermato il guaio muscolare

C'è preoccupazione in casa Inter per quanto riguarda le condizioni fisiche di Edin Dzeko. Il giocatore è infatti uscito acciaccato dal derby di domenica sera e ora è in ritiro con la Bosnia: ma ancora non è dato sapere cosa succederà nei prossimi giorni. Scrive in merito Tuttosport: "La risonanza magnetica effettuata ieri in nazionale ha confermato il guaio muscolare al flessore alto della coscia destra. Lo staff medico della Bosnia (che è in contatto con quello nerazzurro) ha stilato un programma di terapie: per ora l’attaccante resterà in nazionale, in attesa di capire come si evolve la situazione. In tal senso non aiuta il fatto che la Bosnia sia attesa da due “spareggi” contro Finlandia (sabato) e Ucraina (martedì 16): sfide decisive che attende un paese intero, considerato che la Bosnia potrà contare pure sul fattore campo, essendo entrambe le gare in programma a Zenica. Stante le premesse, il povero Inzaghi pure stavolta dovrà fare scorta di amuleti".