Inter-Dzeko, i dettagli dell’intesa. CdS: “Inzaghi l’ha chiamato: Edin è convinto…”

I dettagli del trasferimento di Edin Dzeko all'Inter e il retroscena con la telefonata del nuovo allenatore Simone Inzaghi

Edin Dzeko si appresta a diventare un calciatore dell'Inter. Ad attendere l'attaccante bosniaco c'è la maglia numero 9 lasciata da Romelu Lukaku. Come rivela il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha chiamato l'ormai ex Roma per spiegargli il suo progetto e dirgli che per lui stravede. "Edin è convinto che nel gioco dell'ex allenatore della Lazio possa fare benissimo" scrive il quotidiano.