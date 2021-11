Inter, Dzeko arrivato a Milano ieri sera: “Per lui c’è più ottimismo perché…”

Dzeko, come Bastoni, già oggi potrebbe presentarsi ad Appiano per svolgere le terapie. Per lui c'è più ottimismo

Marco Astori

Edin Dzeko è tornato a Milano ieri sera. Lo riporta Tuttosport, che conferma la notizia degli scorsi giorni in merito ad un rientro anticipato del bosniaco per svolgere ad Appiano le terapie per rientrare a disposizione. Spiega il quotidiano: "L'attaccante alle prese con un risentimento al flessore destro accusato nel derby, si è curato durante la sosta, ma sabato non è riuscito a giocare contro la Finlandia, gara che la Bosnia ha perso, dicendo così addio alle residue speranze di partecipare al Mondiale.

E così la Federcalcio bosniaca ieri mattina ha deciso di liberarlo, visto che la gara di domani con l'Ucraina, classifica alla mano, sarà inutile. Dzeko, come Bastoni, già oggi potrebbe presentarsi ad Appiano per svolgere le terapie. Per lui c'è più ottimismo in vista di Inter-Napoli, visto che le notizie arrivate quotidianamente dalla Bosnia, parlavano di un lavoro di recupero ben svolto. E in fondo, se la sfida con l'Ucraina fosse stata decisiva, probabilmente avrebbe già giocato domani".