Inter, Dzeko è rinato a Milano. E se dovesse arrivare lo scudetto…

Finora all’Inter il bosniaco ha trovato la rete in 13 occasioni, servendo anche 5 assist

Da una parte ci sarà Edin Dzeko, dall'altra Tammy Abraham. I due guideranno l'attacco di Inter e Roma in vista del big match in programma domani alle 18. Come sottolinea Tuttosport, il bosniaco non ha fatto rimpiangere Romelu Lukaku a Milano. L’altro, Tammy Abraham , non ha fatto rimpiangere proprio il bosniaco nella Capitale. "Inter e Roma domani si sfideranno in una partita dai mille sapori, ma al tramonto della stagione non possono che dirsi soddisfatte del rendimento dei giocatori scelti in estate per indossare la maglia numero 9. Dzeko e Abraham, comunque vada a finire l’annata, sono due volti belli di Inter e Roma".