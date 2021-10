La Stampa – Inter, Dzeko top e Lautaro Martinez flop: ecco le motivazioni

Top e flop del quotidiano dopo la vittoria di ieri dell'Inter per 3-1 contro lo Sheriff in Champions League

Chi sale e chi scende in casa Inter dopo la vittoria per 3-1 in Champions League contro lo Sheriff. Il migliore in campo per La Stampa è stato Edin Dzeko, autore di un gol e un assist: voto 7. Ecco il giudizio: “Non segnava in Champions dal 2018: apre le marcature con un gran sinistro e propizia il raddoppio smarcando Vidal”.