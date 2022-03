Inter, è ancora derby di Coppa Italia: un anno fa il capolavoro di Eriksen

I nerazzurri affrontano nuovamente il Milan in Coppa Italia a distanza di poco più di 12 mesi: ecco come andò

L'ultima sfida di Coppa Italia risale al 26 gennaio 2021, la gara secca valida per i quarti di finale della competizione. Quel giorno l'Inter guadagnò l'accesso alle semifinali grazie alla vittoria in rimonta aperta dal gol di Lukaku in risposta a Ibrahimovic e chiusa al 97' con il calcio di punizione di Christian Eriksen.