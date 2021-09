Di Caro: “Inter, ecco il compito di Inzaghi. I nerazzurri non devono perdere…”

Il giornalista analizza questo inizio di stagione da parte della nuova Inter di Simone Inzaghi

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport , Andrea Di Caro analizza questo inizio di stagione da parte della nuova Inter di Simone Inzaghi . Questa l'analisi del giornalista: "Il mercato ha imposto a Inzaghi un cambio di strategia rispetto alla corazzata messa su da Conte, alla quale era diventato difficilissimo per gli avversari creare pericoli e che colpiva in modo chirurgico. L’Inter appare, in alcuni casi, più manovriera ma anche più lunga, meno solida, compatta, rabbiosa".

"Compito di Inzaghi è quello di mantenere altissima quella intensità, cattiveria agonistica, ferocia, ossessione per la vittoria, che Conte aveva trasferito alla squadra. E si misura in rincorse, raddoppi, concentrazione. La rosa, nonostante le cessioni, è di alto profilo e competitiva per vincere. Ma a certi livelli la differenza la fanno i particolari, come i famosi centimetri del discorso di Al Pacino in Ogni maledetta domenica. L’Inter non deve perdere quei centimetri faticosamente conquistati in due anni di lavoro".