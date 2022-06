Corsport: “L’Inter vuole Ederson: non è escluso che la Salernitana chieda Pinamonti”

E' quello di Ederson il nome nuovo sulla lista dell'Inter per quanto riguarda il centrocampo. Il brasiliano si è infatti messo in luce con la Salernitana e i nerazzurri vedono lui un buon rinforzo per la mediana. Al momento, però, il prezzo è troppo elevato: "L’Inter vuole Ederson - scrive il Corriere dello Sport -, lo confermano i dirigenti della Salernitana. Il calciatore, scovato da Walter Sabatini in Brasile lo scorso gennaio, vale più di 20 milioni. Sul brasiliano ci sono anche l’Atalanta e qualche club straniero.

Se l’operazione con l’Inter dovesse andare in porto, non è da escludere che il club granata chieda a quello nerazzurro l’attaccante Andrea Pinamonti, classe 1999, nell’ultima stagione in prestito all’Empoli (13 gol e 2 assist). Il giocatore è seguito con interesse dal Monza, ma la Salernitana potrebbe mettere la freccia se l’Inter dovesse decidere di puntare su Ederson. Pinamonti è legato alla società nerazzurra fino al 2024, in passato è stato in prestito al Frosinone e al Genoa. Era dalla stagione 2014-15 che un giocatore under 23 non segnava così tanto con una squadra neopromossa in A.