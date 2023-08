Inter-Egnatia, pagelle Tuttosport. “Lautaro il migliore. Due bocciati e due rimandati”

L'Inter ha chiuso l'ultima amichevole vincendo 4-2 contro l'Egnatia a Ferrara. Tuttosport ha affibbiato la palma del migliore a Lautaro Martinez , dandogli un 7 in pagella: "Lui il gol lo vuole a tutti i costi e lo cerca da tutte le parti: peccato che Sherri sia in gran serata, altrimenti andrebbe oltre la doppietta con la quale ribalta l’Egnatia, causando anche un rigore e procurandosene un altro", commenta il quotidiano.

Promossi anche Barella e Stabile (6,5) mentre c'è una pioggia di 6 (Sommer, Darmian, De Vrij, Mkhitaryan e Dimarco). Due i rimandati, Bastoni e Calhanoglu (voto 5,5) così come i bocciati: Dumfries e Thuram prendono 5. "L’intesa con Lautaro va ancora trovata, anche perché quando l’argentino gli dà un bel pallone al 40’ lui ciabatta fuori. Inzaghi cerca di spronarlo come può, ma l’impressione è che debba ancora lavorare tanto per inserirsi in questa squadra, con il campionato che sta per iniziare", l'analisi della partita del francese.